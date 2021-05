L'Aiguille du Midi de nouveau accessible aux visiteurs

C'est l'arrivée de la première cabine de la matinée. Les skieurs les plus impatients attendent ce moment depuis sept mois. Avant de s'élancer dans la Vallée Blanche, certains prennent le temps d'admirer le paysage à 3 800 mètres d'altitude. "On est super content de pouvoir recommencer à repartir sur ce terrain de jeux", lance l'un d'eux. "On a aussi beaucoup de doute à cause de la météo", ajoute un autre. En effet, il est encore tombé 50 cm de neige sur les sommets la nuit dernière.