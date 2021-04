L’Ain rebascule dans une ambiance hivernale

Oublier les tulipes et les coquelicots, en une nuit, Champfromier (Ain) vient de basculer du printemps à l'hiver. Dans ce village de 700 habitants, le thermomètre affiche ce mercredi matin moins cinq degrés. Les petits rouges-gorges semblent déboussolés, mais les anciens ne sont pas surpris. "Chez nous, l'hiver finit le 14 juillet puis ça reprend le 15 août", explique l'un deux. "On a remonté le chauffage. On ne l'avait pas éteint, car on ne l'éteint jamais avant le mois de mai", ajoute une autre.