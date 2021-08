L'aligot se déguste dans les burons de l'Aubrac

"Il y a plus de 50 ans, mon grand-père était buronnier ici. Et dans un buron comme ça, il y avait sept hommes, des fois neuf, pour faire du fromage", nous explique Maurice. Aujourd’hui, dans les burons, on se retrouve autour de grandes tablées. Les plus petits apprécient cette purée un peu spéciale et les grands se régalent.