L'Alsace, le berceau des brasseries

C'est dans l'Est du pays que sont nées les premières brasseries. Une longue tradition liée au savoir-faire des maîtres brasseurs. La Maison Kammerzell, sur la place de la cathédrale, est une institution à Strasbourg (Bas-Rhin). Si l'on n'y brasse pas de bière, on en sert de toute sorte pendant le service.

Déjeuner ou dîner là-bas, c'est aussi profiter d'un chef-d'œuvre d'architecture classé aux monuments historiques. La Maison, construite en 1427, compte quatre niveaux et dix salles à manger qui donnent au restaurant un petit air de labyrinthe. On vient souvent de loin pour la découvrir.

Poitrine, longe de porc, échine, saucisses... un mélange de viande demi-sel et de viande fumée garnissent la choucroute strasbourgeoise. Environ 50 tonnes de choucroute sont servies chaque année, et les clients en redemandent. Il faut parfois oser faire un pas de côté. La choucroute aux trois poissons, inventée par le chef Guy-Pierre Baumann en 1970, a d'abord fait scandale. Depuis, celle au flétan, saumon et haddock, plus légère, est devenue le plat signature de la Maison.