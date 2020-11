L'association l'Arche du val de Sambre appelle à l'aide

Chez Sophie, il y a des chats partout, des bébés comme des adultes, 27 au total. Car depuis quinze ans, elle est famille d'accueil au sein de l'association l'Arche du val de Sambre. Cette dernière recueille les animaux abandonnés, parfois malades ou blessés. Sophie s'en occupe avant leur adoption. Pourtant, ces soins et le nourrissage de ces animaux coûtent cher.



Bernard Dalle prend en charge toutes les dépenses des familles d'accueil avec de plus en plus de difficultés. Et avec la crise du Covid, toutes les collectes de dons lors d'événements publics ont été annulées. Autre problème : la baisse du nombre d'adoptions.



Pour faire un don ou adopter un animal, l'association créée il y a 17 ans dispose d'un site Internet. En ce moment, 76 animaux attendent l'amour d'un nouveau foyer. De nombreuses autres associations appellent également au secours.