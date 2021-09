L'automne s’installe sur les marchés

Le léger changement de couleur des feuilles ne trompe pas, l’automne est bien là. Ce mardi matin, le thermomètre affiche onze degrés. Les stars du marché de Thury-Harcourt (Calvados) sont les légumes. "On sent qu’on arrive à l’arrière-saison. Sur les étals, il n’y a plus de fraises ni de cerises, alors bon… c’est l’automne", affirme un client. Si certains osent encore les vêtements d’été, la vérité se trouve souvent dans le panier : du Livarot et du Pont-l’Evêque, pour cette dame.