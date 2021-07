L'Auvergne en montgolfière : les volcans encore plus beaux vus d'en haut

Le vol en montgolfière, Arthur, quinze ans, et son grand-père Etienne ne l'auraient manqué pour rien au monde. À cause du Covid, des confinements répétitifs et des restrictions sanitaires, ils ne s'étaient pas vus depuis un an. Dans les airs, l'adolescent et son papi essayent de rattraper le temps perdu en se construisant de nouveaux souvenirs.