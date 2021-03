L'écrivain Ken Follett fait un cadeau inattendu à une commune bretonne

L'auteur à succès n'est jamais venu à Dol-de-Bretagne, mais il a choisi cette commune car elle est proche de l'Angleterre. Dans le village, tout le monde salue la générosité de l'écrivain gallois et beaucoup espèrent le rencontrer afin de le remercier "C'est une bonne surprise, d'autant que la cathédrale en a bien besoin", constate une riverainee croisée sur le parvis. "Cela incite à acheter le livre car on sait que l'argent va servir à restaurer notre cathédrale", s'exclame un autre habitant rencontré dans une librairie.

C'est un petit cadeau venu du ciel, ou plutôt de notre voisin d'outre-Manche. L'écrivain gallois Ken Follet a offert l'intégralité des droits d'auteur de son dernier best-seller, Notre-Dame, afin de restaurer une autre cathédrale, celle de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). L'ouvrage, publié quelque mois après l'incendie du 15 avril 2019, s’était vendu à travers le monde à plus de 113.000 exemplaires. L'argent récolté grâce à ses ventes, d'un montant de 148.000 euros, sera reversé en intégralité à cette commune bretonne de 6.000 âmes pour l'aider à effectuer des travaux de restauration et de sécurisation de son édifice religieux.

Fleuron de l’architecture gothique de Bretagne, la cathédrale Saint-Samson, classée au titre des monuments historiques depuis 1840, est très dégradée. La charpente et la couverture de la cathédrale ne sont plus étanches, les balustrades en granit sont abimées, certains parements doivent être remplacés ou consolidés. Et quatre verrières du XIIIe siècle, les plus anciens vitraux répertoriés en Bretagne, ne sont plus protégés. Des travaux, pour un montant de 2,4 millions d'euros, ont été engagés en 2019 et devraient s'achever en 2024.