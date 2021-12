L'émerveillement au marché de Noël de Seebach en Alsace

Pour retrouver la tradition, il faut savoir s'aventurer hors des sentiers battus, s'imprégner du Noël alsacien dans un marché à taille humaine. À Seebach, petit village du Nord de l'Alsace, le temps de l'Avent est un authentique moment de partage. On se retrouve autour de spécialités. On y découvre les spécialités, comme les petits gâteaux de Noël : "C'est des recettes qui se transmettent de génération en génération".

Dans cette maison à colombage, on revisite le patrimoine alsacien, la richesse de ce village. Des ateliers pour s'imprégner des traditions et des métiers d'antan avant d'aller se réchauffer au son de chansons familières. Une soupe de pois cassés à partager autour d'un bon feu pour se remémorer les souvenirs de Noël de son enfance : "La soupe de pois, on a l'habitude de la manger le week-end avant Noël". Sans oublier les savoureux beignets cuits à l'huile et à l'eau. Un délice de nos grands-mères.