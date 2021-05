L’émerveillement de retour à l’Aquarium de La Rochelle

Dans le regard des poissons, on peut lire une certaine forme de surprise, sans doute celle de retrouver à nouveau du public. Après plus de six mois d'absence, l'émerveillement est de retour à l'Aquarium de La Rochelle. Un spectacle dont on ne se lasse jamais. "C'est calme, c'est reposant", "C'est féerique, il n'y a pas de mot pour le décrire", "C'est magique, quand on ressort de là, on est complètement dans un autre état", confient les visiteurs.