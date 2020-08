L'estuaire de la Loire à pied : du port de Paimboeuf à l'Atlantique

L'une de nos équipes vous partage le récit de leur dernière ligne droite avant l'océan Atlantique. Une ballade le long d'un fleuve pas comme les autres, la Loire, et surtout son estuaire qui ressemble à un bras de mer. Il peut y avoir plusieurs kilomètres d'une rive à l'autre. Découvrez, entre autres, Lavau-sur-Loire et le port de Paimbœuf.



