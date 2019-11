L'été austral s'installe à La Réunion

Sur l'île de La Réunion, la chaleur et l'humidité annoncent l'arrivée de l'été. Au marché, les fruits de saison sont au rendez-vous. Les ananas, les mangues et les premiers litchis garnissent les étals. La floraison des flamboyants est également un autre signe de l'été. Sur la plage, la fréquentation est en hausse. On y vient en famille pour profiter de la fraîcheur de l'eau du lagon. A La Réunion, l'été austral durera jusqu'à la saison des pluies, après les fêtes de fin d'année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.