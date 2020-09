L'été fait de la résistance en Gironde

Sur le marché de Cavignac (Gironde), les clients se ruent encore sur les fruits et légumes pour des plats légers. Dans la région, comme un peu partout dans le pays, c'est encore l'été. Avec plus de 30° C l'après-midi dans le Sud-Ouest, on trouve de tout sur les étals à des prix très abordables. Là où l'on se presse le plus, c'est chez le poissonnier, notamment pour se procurer des moules de bouchot même à la mi-septembre. Cette saison estivale sans fin semble faire du bien au moral des Français.