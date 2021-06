L'étonnante histoire des petits soldats Historex

Que ce soit sur le champ de bataille ou une scène de vie, des figurines racontent l'histoire du pays de 1750 à 1815, date de fin du Premier Empire sous Napoléon. Une époque de référence pour les passionnés qui réalisent eux-mêmes le décor et les personnages avec le plus grand réalisme. Le sens du détail des figurinistes, ils le doivent à Historex, une célèbre marque française.

Née dans les années 50 et vendue dans le monde entier, Historex permet de personnaliser les figurines grâce à ses multiples pièces en plastique. Lydie Queyroi a racheté la marque avec une poignée d'amis. Il y a un an et demi, les machines et les stocks ont été déménagés à Feytiat (Haute-Vienne).