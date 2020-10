L'heure de la transhumance pour les moutons du Gard

À l'assaut de la ville du Grau-du-Roi (Gard), 160 brebis traversent le rond-point en ligne droite. Finie la solitude des bergers, le troupeau a gagné des admirateurs. Sous le regard admiratif des Gardois, la traversée ne se fait pas en toute discrétion. Un peu plus tôt, les brebis pâturaient au milieu des marais de Camargue. Il est impossible pour elles de rester sur ces prés salés et ces airs marins, car la saison des pluies arrive.



