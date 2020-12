L'histoire très ancienne du foie gras

Dans la famille Pérès, on élève les canards depuis soixante ans. Un savoir-faire familial qui s'affine avec le temps. Selon Georgette Pérès, elle et son mari ont appris ça sur le tas "tandis que les jeunes, ils ont eu des formations".

Dans la commune, le lundi est le jour de marché. Et cette année, faute de marchandises, le prix du foie gras s'envole à une semaine des fêtes de fin d'année. C'est alors la ruée vers l'or. Mais les habitants se souviennent de ces années fastes où la hall regorgeait de canards, de carcasses alignées par milliers et des tonnes de foie gras. La foule était au rendez-vous et il y en avait pour tout le monde. Le Gers a fait du canard et du foie gras un emblème. Un étendart du bien manger et du bon vivre, une certaine idée du bonheur.