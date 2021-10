L'île d'Ouessant retrouve ses agriculteurs

L'île d'Ouessant (Finistère) n'avait pas connu de marché depuis plus de 20 ans. Les étals sont de retour. Forcément, habitants et touristes se bousculent. Pour fournir le marché, les commerçants s'activent dès les premières lueurs du jour. Thomas Richaud connaît bien ses vaches. Il a pris le bateau avec elles il y a deux ans dans une folle aventure au bout du monde. Avec sa femme et ses enfants, il a quitté la Drôme et a déplacé toute sa ferme sur ce rocher sauvage. Bien à sa place, l'éleveur est venu combler une partie manquante de la vie sur l'île.