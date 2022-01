L'indémodable pull marin

Environ 30 000 pulls sont confectionnés chaque année. La laine est tricotée puis les panneaux de maille sont soumis à l'épreuve de la vapeur pendant quinze à vingt secondes pour stabiliser la matière. La laine crépite. Le métier s'apprend paraît-il à l'oreille. Il faut plusieurs années pour maîtriser chaque étape de fabrication de ces pulls made in France. Les dos et les manches sont découpés selon la forme d'un patron.

Certains pulls ont été dessinés et imaginés il y a plus de trente ans. Toutes les pièces sont ensuite assemblées. Il faut douze personnes et une heure pour fabriquer un pull en laine. Dans cette usine centenaire travaillaient jusqu'à 750 ouvrières. Il y en a 62 aujourd'hui. Certaines anciennes reviennent former les jeunes. Ces pulls sont vendus à partir de 125 euros et ils sont garantis 40 ans.