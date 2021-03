À Auch, l’interdiction du skate en centre-ville divise

Terminés le skate et le roller devant la cathédrale ! Un arrêté municipal interdit désormais les sports à roulettes dans le centre-ville historique de Auch (Gers). Certains habitants approuvent la décision, jugeant le sport trop dangereux pour les riverains et les jeunes qui le pratiquent. "Il y a une mamie qui montait les escaliers, elle a failli tomber à cause des skateurs", témoigne une habitante. "J’avais vraiment peur que les gamins se fassent renverser par une voiture parce qu’elles roulent extrêmement vite", confie une autre.

Mais pour certains, les skateurs mettaient de l’animation dans le centre-ville malgré la nuisance sonore que les roulettes engendraient. "C’est un bruit qui tape un peu sur les nerfs, mais à la fois, que les gamins réinvestissent l’espace public, c’était sympathique aussi", regrette une habitante. "Si on veut du silence, on va vivre en pleine campagne, une ville, c'est bruyant. Je pense que c’est trop", s’exclame une autre.

Désormais pour s’amuser les principaux intéressés doivent rejoindre les parcs de la ville basse, mais cela ne leur convient pas. Le terrain de jeu serait plus monotone à leur goût. "Là, c’est juste tout lisse, on peut skater mais on n’a pas de rampe ni d’escalier à sauter. On s’ennuie vite", se désole un skateur. Selon ses amis, il est difficile de trouver des endroits pour faire du skate à Auch. L’année dernière encore, il y avait un skatepark, mais celui-ci a été rasé pour des questions de sécurité. La mairie promet d'en construire un nouveau d’ici un à deux ans. En attendant, les skateurs n’auront que le parc pour s’adonner à leur sport fétiche.