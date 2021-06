La belle réussite d’un couple de jeunes boulangers en Normandie

Les tournées de pains s’enchaînent, tout comme les ventes. Depuis un an et demi, Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) a retrouvé une boulangerie, pour le plus grand bonheur des 600 habitants. "Ça fait quelques années qu’on n'en avait plus du tout (…) Depuis qu’ils ont ouvert, c’est magnifique", confie l’un d’eux.