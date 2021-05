La bonne idée : à Nancy, les clients sont aussi vendeurs dans un supermarché associatif

Le but de cette initiative : avoir accès aux produits majoritairement bio et locaux. Un concept écologique, mais aussi économique. Ici, le panier est 15 à 20% moins cher qu'en grandes surfaces. Pour sélectionner leurs produits, les bénévoles rencontrent directement les producteurs. Ils misent surtout sur la qualité et le goût. L'épicerie travaille déjà avec une cinquantaine de producteurs, et elle compte bien s'étendre dans les prochains mois.