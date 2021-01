La bonne idée d'une coiffeuse lilloise pour "égayer la vie" des plus démunis

Le salon de Jackie n’est pas un salon comme les autres. Ici, on peut se refaire une beauté comme chez n'importe quel autre coiffeur, mais aussi faire une bonne action. Jackie a en effet installé de grands vases où elle récolte des échantillons, bouteilles de parfum, shampoings ou encore crèmes que chacun reçoit gratuitement dans les parfumeries ou dans les magazines. Le tout est destiné à des associations d'aide aux plus démunis. Les bénéficiaires sont ravis et réapprennent à prendre soin d’eux. "On aime avoir des trucs en plus que l’on ne peut pas se permettre d’acheter."

Jackie a commencé cette collecte il y a cinq ans auprès de ses clientes, puis peu à peu auprès de voisins, d’écoles et même de pharmacies. "C’est ma façon à moi de renvoyer l’ascenseur", confie-t-elle. Aujourd’hui, une quarantaine de sacs est distribuée à plusieurs associations comme les Restos du Cœur. Jean, responsable d’un centre de distribution venu chercher le sien, salue cette initiative en faveur des plus défavorisés : "C’est la petite pépite qui vient égayer leur vie." Les produits de qualité, souvent de marque, sont distribués en fin de chaîne, après les denrées alimentaires. "On aime avoir des trucs en plus que l’on ne peut pas se permettre d’acheter", se réjouit une bénéficiaire.