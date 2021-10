Un arbre replanté par chaque élève : la bonne idée d'une commune des Alpes-Maritimes

Ils font l'école buissonnière pour donner un coup de main à la nature. Ce jour-là, les élèves de CP et CE1 d'une école de Carros, dans les Alpes-Maritimes, viennent replanter des arbres sur une colline où la forêt a brûlé en 2017. Creuser, planter puis arroser... un jeu d'enfants pris très au sérieux par ces jardiniers en herbe, qui ont bien compris l'ampleur de ces petits gestes. "On est venu ici pour réparer la nature", dit l'un d'eux. "Je trouve que c'est important, parce que sinon, il n'y aura plus d'arbres, et ce ne sera plus une forêt", ajoute un autre.