La brandade de morue, une spécialité de Nîmes

Une fois salé, le cabillaud devient morue. Un mois d'affinage plus tard, il faut cuire le poisson, le trier et retirer le maximum d'arêtes. C'est une histoire de transmission qui se poursuit depuis quatre générations. Avec les mêmes ingrédients, le mélangeur n'a, lui aussi, pas changé. "Je travaille comme mes anciens et j'en suis ravi", confie Christophe. Sur le marché, certains clients reviennent toutes les semaines pour leur spécialité. Et chacun sa recette. Avec ou sans pomme de terre, la brandade de morue reste l'une des fiertés culinaires des Nîmois.