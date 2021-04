La Bretagne à nouveau touchée par les algues vertes, précoces et déjà nombreuses

Nombreux étaient les promeneurs ce matin sur les plages de Saint-Brieuc en ce début de printemps. Mais en cette saison, les algues vertes sont, elles aussi, de retour. Après un hiver doux, les plantes sont apparues plus précocement que d’habitude. Dans les baies sableuses, "la précocité des échouages serait 30 à 40% supérieure à la moyenne observée en avril de 2002 à 2020, mais resterait sensiblement inférieure aux années 2019 et 2017, qui avaient été extrêmement précoces", explique la préfecture de Bretagne.

"D’après les premières évaluations, la baie de Saint-Brieuc concentrerait à elle seule près de 90% de la surface d’algues échouées en Bretagne", selon le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva), chargé du suivi de la prolifération. Les 10% restants se situent dans d’autres baies mais le phénomène est moins grave. À la mi-avril, le Ceva dresse trois types de situations : des dépôts "déjà très importants pour la période, comme en baie de Saint-Brieuc", une "présence significative d’ulves, comme dans le sud de la baie de Douarnenez, à Guissény (…)" et des ulves "peu présentes, comme en baie de Saint-Michel en Grève et dans les anses de Locquirec et de Binic". Dans le Morbihan, les vasières du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel sont "déjà couvertes de dépôts denses", poursuit la préfecture.