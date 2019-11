La Bretagne en automne (1/4) : Doëlan, un joyau plein d'authenticité

Chaque automne, le port de Doëlan, dans le Finistère, vit au ralenti. Les plaisanciers se font rares, mais on en voit quand même quelques-uns sur l'eau. Charmés par la vue et le paysage, les promeneurs, eux, profitent du calme, de la mer et des bateaux. Et ceux qui veulent de l'animation n'ont qu'à se rendre au Suroît, l'un des rares bars-restaurants du lieu ouvert l'automne. Sur place, les habitués aiment se raconter leurs histoires de navigation autour d'un verre.