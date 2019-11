La Bretagne en automne (2/4) : la chapelle Saint-They, un monument solitaire aux charmes authentiques

Les bretons sont très attachés à leurs chapelles notamment à celle de Saint-They. Dominant la baie des Trépassées, elle se trouve à l'extrême ouest du Finistère, au Cléden-Cap-Sizun. Si elle protège les navigateurs qui font face à cette eau hostile depuis IV siècle, elle a également ses anges gardiens. Depuis 28 ans, ces derniers ont pris soin de leur chapelle en commençant par créer une association de sauvegarde. Authentique, elle a fait et continue à faire le bonheur de chacun.



