La Bretagne en automne (4/4) : rencontre avec les pêcheurs de crevettes du Croisic

La saison de la crevette bat son plein au Croisic. L'un des plus jeunes pêcheurs du port a effectué sa première marée à l'âge de quatre ans. Aujourd'hui âgé de 23 ans, Théo Couedel est déjà patron pêcheur. Bien décidé à perpétuer la tradition familiale, il a racheté le bateau de son père. Même s'il n'exerce que depuis un an et demi, il a un avenir prometteur, et ce, malgré les conditions de travail difficiles.