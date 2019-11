La Bretagne restaure son bocage

Afin d'élargir les parcelles et accélérer la modernisation de l'agriculture, 200 000 kilomètres de bocage avaient été rasés il y a 40 ans, en Bretagne. Mais depuis quelques années, les haies, les bosquets et les talus réapparaissent de plus en plus dans les campagnes bretonnes. Des agriculteurs des Côtes-d'Armor se sont engagés à reformer le bocage. Cela permet notamment de stopper les pollutions issues de leur élevage. En 20 ans, 260 kilomètres de talus et 85 de haies ont été reconstitués dans le département.



