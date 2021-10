La brique rose fait la fierté des Toulousains

C'est un spectacle qui suscite toujours le même plaisir et qui exacerbe cette fierté d'être Toulousain. Quand le soleil d'automne décline sur la Garonne, il joue avec les ombres et fait des dessins sur les belles façades de brique. "Je trouve ça très beau [...] Ça met de la couleur dans la ville", lancent des passants. La brique est rose pâle sur la basilique Saint-Sernin et ocre et chargée d'histoire dans le quartier Saint-Étienne. Une palette de couleurs qui a donné son identité à la ville et fait la fierté de ses habitants.

Près de Toulouse, à Grépiac (Haute-Garonne), la briqueterie Capelle est l'une des dernières à fabriquer cette brique foraine que l'on retrouve dans tout le Midi toulousain. Ici, on travaille l'argile depuis 1879. Depuis presque 150 ans, le procédé est le même. La terre est broyée, malaxée, formée et séchée avant d'être cuite dans un four à 1000 degrés. "On est fiers de continuer à fabriquer les briques et de continuer la tradition familiale", confie Jérôme Capelle. Un savoir-faire qui se transmet depuis six générations.