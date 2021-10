Charente-Maritime : la campagne redessinée aux couleurs de l’automne

Dès le lever du jour, ce jeudi matin, le soleil illumine la campagne charentaise et ses jolies couleurs d'automne. Il est 9 heures et Françoise est déjà dans son jardin pour planter du buis. La retraitée adore voir les saisons changer autour de chez elle. Plus on avance vers l'hiver, plus la végétation se transforme. Le rythme change aussi. "On va commencer à ralentir. On fait les derniers petits travaux avant l'hiver, histoire d'être tranquille après", lance un habitant de Montendre.