La cancoillotte, une recette traditionnelle incontournable en Franche-Comté

En Franche-Comté, la cancoillotte est la spécialité fromagère par excellence. Elle est concoctée à base de lait de vache et de beurre, et sa fabrication démarre dans une marmite en cuivre. Maturé à 32 degrés pendant cinq heures, le lait se teinte légèrement et prend une tout autre forme. Les meules sont réduites en petits morceaux après trois jours d'affinage et sont acheminées vers des casseroles à plus de 60 degrés. Nature ou aromatisée, la cancoillotte a de quoi plaire aux amateurs de fromage.



