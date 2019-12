La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique

Cette année 2019, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens fête son 800ème anniversaire. Elle organisera ainsi plusieurs festivités ce week-end du 7 décembre pour l'occasion. Cet édifice a été construit à partir de 1220. Sa beauté est vertigineuse. Ses colonnes en pierre paraissent si légères, ses vitraux sont si éblouissants et ses décors si expressifs. Un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique.



