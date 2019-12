La cathédrale Saint-Étienne de Metz fête ses 800 ans

La cathédrale Saint-Étienne s'élève en plein cœur de la ville de Metz, en Moselle. Après celles de Beauvais et d'Amiens, ce monument gothique figure parmi les plus hauts du pays. Bâti en pierre de Jaumont, sa couleur semble l'avoir figée dans le temps depuis huit siècles. Ses vitraux donnent à la cathédrale le surnom de "lanterne de Dieu". Les plus connus ont été réalisés par le peintre Chagall dans les années 60.