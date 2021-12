La chaleureuse tradition des veillées corses

La veillée de Noël se fait en chantant en Corse. Le partage, c'est l'esprit qui domine la fête.

En Corse, la veillée de Noël est un moment important. On se retrouve dans les villages et dans les auberges pour chanter autour des plats traditionnels. C'est un moment de convivialité. Des voix qui s'élèvent pour accompagner Noël. La veillée en Corse est un moment de partage. Dans l'assiette, on retrouve le figatelli, le brocciu, l’œuf et la polenta de châtaigne. Avant de profiter de ce repas, la farine de châtaigne se transforme à la force des bras.

Toute l'info sur Le 13H

Ce repas traditionnel rappelle de beaux souvenirs d'enfance. Il permet d'oublier les soucis de l'année pour enfin se retrouver. "On fait ça tous les ans. Tous les chanteurs se regroupent et c'est un moment de partage" ; "On est tous un peu éparpillées. Moi à Bordeaux, elle à Lyon. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble", affirment certains.

On rit, on partage, on vit tout simplement. Pour terminer la veillée, le Petit Papa Noël en langue corse est chanté, histoire de perpétuer sur l'île la magie de Noël.

TF1 | Reportage P. Roubaud, P.Pelletier, N.Wallon

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.