La châtaigne sous toutes ses formes

C'est le royaume de la châtaigne. Sur les flancs escarpés de l'Ardèche, elle se ramasse uniquement à la main. Quand le terrain est suffisamment plat, Ludovic Desbrus, castanéiculteur à Saint-Jean-Chambre (Ardèche), utilise un tout nouvel aspirateur depuis quatre ans. "Dès que les châtaignes sont au sol, il faut les enlever le plus vite possible. Il peut avoir des problèmes de moisissures. Et elle a tendance à se dessécher dans les endroits exposés au soleil". Dans l'univers des castanéiculteurs, Ludovic Desbrus est un pionnier. En 2000, il invente des terrines végétales aux cèpes, aux olives et aux orties avec ses châtaignes.