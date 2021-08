La commune d’Angoisse s’affiche en lettres géantes dignes d’Hollywood

Huit lettres capitales d'un mètre de haut, le long de la départementale, ou comment assumer au grand jour un nom pas comme les autres. L'adjoint au maire d'Angoisse (Dordogne) est fier de son coup. Le nom est difficile à porter, alors autant en rire. D'ailleurs, les Angoissais et les Angoissaises ne manquent pas d'humour. "C'est un drôle de nom, mais on y est très bien", déclare l'un d'eux. Ici, les visages sont souriants, l'ambiance est bonne. Pour cause, cela fait trois jours que les lettres sont installées et les habitants assurent que depuis, ils croisent plus de monde dans le village. "Si l'angoisse est partagée, il y en a de moins en moins", en rient-ils.