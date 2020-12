La confrérie des poulardiers de Bresse vante les mérites de ses volailles sur les marchés

REPORTAGE - Cette année, les marchés ont remplacé le traditionnel concours des Glorieuses de Bresse, annulées à cause du Covid. Les éleveurs y vendent leurs plus belles volailles.

À cause de l'épidémie de coronavirus, le célèbre concours des Glorieuses de Bresse n'aura pas lieu cette année. Un rendez-vous pourtant incontournable depuis 1862, toutefois remplacé par la présence des éleveurs dans le marché ce mardi.

La confrérie des poulardiers de Bresse a fait le déplacement pour l'occasion. De belles vitrines pour les chapons, les poulardes et les dindes. L'occasion de maintenir une tradition de rencontres avec les consommateurs autour de ces produits festifs et prestigieux. D'ailleurs, les clients en sont ravis, car par les temps qui courent, c'est le meilleur moyen de les soutenir. En plus, ils ne résistent pas face à ces bêtes de compétition qui donnent l'envie de cuisiner.

La notoriété de la volaille de Bresse dépasse largement la région. Alors, la filière s'est organisée. Pour Alexandre Mazuir, les commandes s'accumulent : "On a eu très peur, on ne savait pas trop où aller. Mais tout a été réservé et on en vend 75% sur Paris". Les éleveurs réalisent les trois-quarts de leur chiffre d'affaires en fin d'année. Une période cruciale.

