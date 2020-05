La côte basque vue du ciel à l'heure du confinement

Depuis le début du confinement, des visages viennent compléter le reflet des façades sur la Nive, le long des quais de Bayonne. Désormais, les habitants sont aux fenêtres. En effet, les Basques restent tous chez eux, sans distinction. Dans les rues, seuls quelques bus circulent pour transporter les soignants. Dans le cœur historique de la ville, le calme règne. Plus loin, vers l'océan, c'est le même constat. Malgré les beaux jours, les plages et les lieux de promenade sont déserts.



