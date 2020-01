La Côte d'Azur en hiver (1/4) : cap sur Roquebrune-Cap-Martin

Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) est un balcon plongeant sur la Méditerranée. Construit à flanc de colline, à 300 mètres d'altitude, ce vieux village offre une vue panoramique sur la mer et, à l'ouest, sur Monaco. C'est probablement l'un des plus beaux points de vue de la région, au grand bonheur des habitants et des visiteurs. Quelle est l'histoire de Roquebrune-Cap-Martin ? Le JT de 13 heures de TF1 vous en dit plus dans le reportage en tête de cet article.