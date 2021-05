La Côte d'Azur se prépare à un week-end estival

Ce vendredi matin, il souffle un petit air d'été sur la plage de la Salis, à Antibes. On a ressorti les serviettes et les maillots de bain, car il fait déjà plus de 20 degrés sur le sable fin. Pour certains retraités, ce n'est que du bonheur. "On veut bronzer avant l'arrivée des touristes", se réjouit l'une d'entre eux.