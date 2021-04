La Côte Sauvage ou la Charente-Maritime exotique

La Côte Sauvage, c'est plus de quinze kilomètres sans aucune installation humaine. Pour la parcourir, le vélo est un moyen idéal. À la sortie de la forêt, le paysage se transforme en plage exotique. D'ailleurs, avec le sable et un vent à plus de 40km/h, on peut s'imaginer en plein désert.