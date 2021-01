La crémation des sapins, une tradition bien ancrée en Alsace

Chaque année à Barr (Bas-Rhin), les enfants attendent avec impatience cette tradition alsacienne : la crémation des sapins. Ici, c'est l'amical des pompiers qui organise l'événement depuis trois ans et les habitants y sont fidèles. A la nuit tombante, ce sont les pompiers volontaires qui se chargent d'embraser les derniers souvenirs des fêtes. Un spectacle qui émerveille toujours autant les plus petits et qui pourrait, pourquoi pas, les inciter à devenir, eux-aussi, des pompiers. "Ça reste quelque chose d'exceptionnelle dans l'année", confie un habitant.

Pour certains la méthode n'est pas la plus écologique mais pour d'autres, c'est tout un symbole. "On espère que ça va chasser beaucoup de choses négatives et ramener plein de bonnes choses pour 2021", affirme une participante. On y vient aussi pour un moment de convivialité et surtout profiter de cette dernière soirée avant le couvre-feu à 18 heures. Le feu de joie aura duré une heure mais cette fois, il y a un objectif bien particulier : souhaiter une bonne année 2021, plus lumineuse que 2020.