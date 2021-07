La cueillette des myrtilles sauvages commence dans les Vosges

À peine sortie du four et saupoudrée de sucre, elle est prête à être dévorée. Mais avant de se régaler, il faut un peu marcher pour la trouver. À 1 300 mètres d'altitude, les myrtilles sont encore un peu rares. La pluie et le manque d'ensoleillement ont retardé la saison. La cueillette des myrtilles, toujours à la main, est une tradition estivale à mi-chemin entre un bon moment en famille et un ramassage un peu fastidieux. Comptez au moins une heure pour un kilo.