La descente aux flambeaux a commencé au Grand-Bornand

Les montagnes du Grand-Bornand ont été illuminées par 150 moniteurs et leurs élèves dans la soirée du 1er janvier 2020. Avec une torche à la main, ils ont fait leur première descente de l'année aux flambeaux. Ce moment magique a été immortalisé par les parents et d'autres spectateurs qui y ont assisté. La fête s'est ensuite prolongée avec un peu de musique, sans oublier les vins chauds.



