La fabrication des gants, un savoir-faire d’exception dans l’Aveyron

C'est un savoir-faire rare qu'on ne trouve qu'ici à Millau (Aveyron), la capitale du gant en peau d'agneau. Longtemps sur les bords du Tarn, des milliers d'ouvriers ont vécu du travail du cuir. Mais aujourd'hui, on ne compte plus que quelques artisans toujours fidèles au savoir-faire des anciens.

Après la découpe vient ensuite le travail minutieux de la couture. Carole Vayssière, artisan gantier, nous explique comment utiliser une vieille machine. "C'est une couture complexe, car on n'a pas de repère", lance Carole. "Tout se fait à l'œil et au doigté, puis c'est l'expérience qui fait la qualité du travail", a-t-elle ajouté. A noter que plus le temps passe, plus le savoir-faire des gantiers de Millau reste bien vivant.