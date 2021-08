La fabrication des liqueurs, un savoir-faire ancestral dans les Alpes

Ce matin-là, Sarah et Romain partent à la recherche de bourgeons de sapin. Au cœur de la chaîne des Aravis, les végétaux constituent une matière première indispensable. Le frère et la sœur perpétuent une tradition familiale. Leur père et leur grand-père étaient déjà distillateurs. Les plantes n'ont plus de secret pour eux.