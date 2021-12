La féérie des Flottins à Évian-les-Bains

Ils viennent de loin et descendent de leur montagne. Ces petits êtres facétieux se font remarquer au cœur d'Évian. Sous les yeux émerveillés des familles, un monde poétique prend forme : celui des Flottins. "C'est un pays imaginaire où il y a de la musique et que du bonheur", "On oublie un peu le temps pendant un instant", "Ça nous fait voyager dans les pays de la forêt, ça fait vraiment un Noël féérique, magique", se réjouissent certains.

Les Flottins et Flottines habitent ici chaque hiver. Cette légende semble éternelle. Et cela semble séduire Paul, âgé d'un an. C'est un grand moment pour lui de voir les flammes et les Flottins.