La Fête de l'Ours, une vieille tradition pour chasser l'hiver

L'ours de Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales) est sorti d'hibernation dimanche. Tout a commencé en haut de la montagne. Habillé d'un pelage, un homme se métamorphose en bête sauvage. Son objectif : attraper un agneau (une femme). Les chasseurs le pourchassent et tirent, mais l'ours est déjà aux portes du village. Pour clore la tradition, les barbiers entrent en scène et capturent l'animal pour ensuite le raser. Quelle leçon peut-on tirer de la Fête de l'Ours ?



