La fête des bœufs de Bazas, un rendez-vous traditionnel du Sud-Gironde

La promenade des bœufs gras est l'une des plus anciennes fêtes agricoles dans le pays. Elle se tient le jeudi qui précède mardi gras à Bazas (Gironde) et attire tous les ans des milliers de spectateurs. Pour l'occasion, les plus beaux spécimens de la race Bazadaise défilent dans les rues au son des fifres et des tambours. Une tradition qui vient récompenser le travail des éleveurs tout au long de l'année.



